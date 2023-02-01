Заседание по Ураине СБ ООН проведет 24 февраля

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН соберется 24 февраля на заседание по Украине. Об этом говорится в распространенной в среду программе работы данного органа всемирной организации в этом месяце.

Тема заседания обозначена как «поддержание мира и безопасности Украины». Других деталей, в том числе по составу участников, не приводится. Председателем Совета Безопасности ООН в феврале является Мальта.