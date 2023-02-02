Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит авиаудары по объектам ХАМАС, связанным с производством оружия, в секторе Газа. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

Военные заявили, что «истребители нанесли удар по объекту производства и хранения химического сырья, используемого для производства ракет террористической организацией ХАМАС, и по объекту производства оружия, расположенным в центре сектора Газа».