Фон дер Ляйен, Боррель и 14 еврокомиссаров прибыли в Киев
11:05 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров прибыли в четверг в Киев для проведения совместного заседания с правительством Украины в преддверии саммита ЕС — Украина 3 февраля.
«Прибыли в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал о поддержке ЕС всем украинцам», — написал Боррель в «Твиттере», уточнив, что помощь ЕС Киеву с начала конфликта составила 50 млрд евро.
Параллельно пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что в Киев выехала коллегия Еврокомиссии в составе фон дер Ляйен, Борреля и 14 ключевых еврокомиссаров, включая замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, по внутренним делам Илву Йоханссон, по урегулированию кризисов Януша Войцеховского, по расширению Оливера Варгелия, а также замглавы Еврокомиссии по свободе и ценностям Веру Юрову и по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса.
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