Европарламент призвал рассмотреть поставки Украине самолетов и ракет — резолюция
14:00 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европарламент призвал изучить возможность поставок Украине западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия. Об этом говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции, приуроченной к саммиту ЕС — Украина 3 февраля в Киеве.
«Европарламент приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия», — говорится в документе.
Европарламент также призвал страны ЕС «как можно скорее» принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании, включая «Лукойл» и Росатом, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России.
Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательные к исполнению для институтов Евросоюза.
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