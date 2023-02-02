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Европарламент призвал рассмотреть поставки Украине самолетов и ракет — резолюция

14:00 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент призвал изучить возможность поставок Украине западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия. Об этом говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции, приуроченной к саммиту ЕС — Украина 3 февраля в Киеве.

«Европарламент приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия», — говорится в документе.

Европарламент также призвал страны ЕС «как можно скорее» принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании, включая «Лукойл» и Росатом, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательные к исполнению для институтов Евросоюза.

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