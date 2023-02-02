Рост поставок вооружений в ВС РФ позволит нанести поражение киевскому режиму — Медведев
17:00 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличенные поставки вооружений в ВС РФ позволят нанести сокрушительное поражение украинским неонацистам, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
В четверг он посетил конструкторское бюро «Радуга». «Наши вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов», — написал Медведев по итогам посещения в соцсети.
«Поставки всех видов ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники — прим. ТАСС) существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», — подчеркнул он.
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