Рост поставок вооружений в ВС РФ позволит нанести поражение киевскому режиму — Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличенные поставки вооружений в ВС РФ позволят нанести сокрушительное поражение украинским неонацистам, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В четверг он посетил конструкторское бюро «Радуга». «Наши вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов», — написал Медведев по итогам посещения в соцсети.

«Поставки всех видов ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники — прим. ТАСС) существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», — подчеркнул он.