В Думу внесен проект о дисциплинарном аресте военнослужащих при мобилизации

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату проект базового закона, который устанавливает особенности применения дисциплинарного ареста в отношении ряда контрактников и граждан, призванных на службу по мобилизации. Документ опубликован в думской электронной базе в четверг.

Согласно проекту дисциплинарный арест будет назначаться на 10 суток «за один или несколько грубых дисциплинарных проступков». Также устанавливается перечень грубых дисциплинарных нарушений. Среди них — самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества, исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения.