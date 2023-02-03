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Глава ЦРУ Бернс предлагал Украине передать России 20% территории в обмен на мир - СМИ

09:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ЦРУ США Уильям Бернс предлагал киевским властям передать Москве около 20% украинской территории в обмен на заключение мирного соглашения, пишет Neue Zürcher Zeitungсо.

Издание, ссылаясь на неназванные источники, указало, что в середине января американский лидер Джо Байден поручил Бернсу обратится с таким предложением к официальному Киеву и Москве. Однако, по данным NZZ, обе стороны подобный вариант отклонили.

В публикации говорится, что после провала Бернса, Байден принял решение поставить киевскому режиму американские танки Abrams.

Издание Newsweek, в свою очередь, приводит слова заместителя пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Шона Дэвитта, который заявил, что статья Neue Zürcher Zeitungсо «не соответствует действительности».  osnmedia.ru

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