Ситуация в экономике РФ будет зависеть от восстановления потребительского спроса - Решетников
11:20 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дальнейшее развитие ситуации в экономике России будет зависеть от восстановления потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования. Об этом журналистам заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах форума «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности», комментируя прогноз МВФ по росту ВВП России.
«Коллеги начали признавать очевидные вещи. В 2023 году дальнейшая ситуация в экономике будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского, — сказал министр. — Все наши оценки на текущий и последующие годы по прогнозу уточним в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий».
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