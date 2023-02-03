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В Москве выявили 2 800 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 800 против 2 925 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 355 623 случая заражения.

Число умерших в Москве за сутки возросло на 13 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 47 925 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 132, до 3 156 242.

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