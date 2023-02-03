Куба заинтересована в ускорении присоединения к ЕАЭС — премьер
13:05 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гавана заинтересована в ускорении присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и выступает за развитие связей с объединением. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.
«Куба как государство-наблюдатель подтверждает свою заинтересованность в ускорении нашего присоединения к этому интеграционному механизму и свою готовность чтить статус, предоставленный нам немногим более двух лет назад. Мы по-прежнему выступаем за развитие и укрепление отношений с ЕАЭС как со взаимовыгодным партнером», — сказал он.
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