Глава МВД Турции обвинил США в управлении Европой и призвал не будоражить республику
14:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил в пятницу Соединенные Штаты в управлении Европой и призвал не пытаться взбудоражить республику своими действиями.
«Каждый американский посол задается вопрос, как я могу навредить Турции. Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой, — заявил глава МВД республики. — Они думали над тем, что они могли бы спроектировать в Турции, но один человек испортил их игру, это [президент] Реджеп Тайип Эрдоган. Я говорю здесь американскому послу, что я знаю, каким журналистам он давал задания. Уберите свои грязные руки от Турции, я четко знаю, какие шаги вы сделали и как вы хотите взбудоражить Турцию».
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