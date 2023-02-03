0
0
102
НОВОСТИ

Глава МВД Турции обвинил США в управлении Европой и призвал не будоражить республику

14:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил в пятницу Соединенные Штаты в управлении Европой и призвал не пытаться взбудоражить республику своими действиями.

«Каждый американский посол задается вопрос, как я могу навредить Турции. Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой, — заявил глава МВД республики. — Они думали над тем, что они могли бы спроектировать в Турции, но один человек испортил их игру, это [президент] Реджеп Тайип Эрдоган. Я говорю здесь американскому послу, что я знаю, каким журналистам он давал задания. Уберите свои грязные руки от Турции, я четко знаю, какие шаги вы сделали и как вы хотите взбудоражить Турцию».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 03.02.2023
ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1
0
6
15:00 03.02.2023
Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдет на все ради интересов США — Колокольцев
0
47
14:12 03.02.2023
Украина выходит на финишную прямую в вопросе поставок дальнобойных ракет, заявил Кулеба
0
151
14:00 03.02.2023
Путин встретится с лидерами парламентских фракций по отдельности
0
156
13:32 03.02.2023
Песков назвал уткой публикации, что США предлагали план с уступкой Украиной 20% территорий
0
209
13:20 03.02.2023
«Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле» - Медведев
0
215
13:05 03.02.2023
Куба заинтересована в ускорении присоединения к ЕАЭС — премьер
0
229
13:00 03.02.2023
Польша призовет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в случае участия россиян и белорусов
0
223
12:32 03.02.2023
В Москве выявили 2 800 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
232
12:20 03.02.2023
Белка прервала сообщение на пяти ветках городских электричек в Ганновере — Bild
0
260

Возврат к списку