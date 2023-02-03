ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин ФРГ выдал разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1 («Леопард-1»). Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам в пятницу, не приведя уточняющих сведений.

«Могу подтвердить, что выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу», — сказал он. Хебештрайт также не уточнил, от кого именно такой запрос поступил.

Вооруженные силы ФРГ не используют Leopard 1. Ранее СМИ писали, что направить такие танки могут германские оборонные предприятия.