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ФРГ выдала разрешение на экспорт танков Leopard 1

15:12 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин ФРГ выдал разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1 («Леопард-1»). Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам в пятницу, не приведя уточняющих сведений.

«Могу подтвердить, что выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу», — сказал он. Хебештрайт также не уточнил, от кого именно такой запрос поступил.

Вооруженные силы ФРГ не используют Leopard 1. Ранее СМИ писали, что направить такие танки могут германские оборонные предприятия.

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