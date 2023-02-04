0
0
1
НОВОСТИ

Потолок цен на нефть из РФ приведет к дроблению глобальных энергетических рынков - эксперт

15:35 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение странами Запада потолков цен на российскую нефть и нефтепродукты приведут к дроблению глобальных энергетических рынков и в стратегической перспективе — к потере Западом контроля над ними. Об этом заявила в субботу ТАСС независимый бельгийский эксперт Таниа Хатими, комментируя решение ЕС и «группы семи» ввести потолок цен на российские нефтепродукты.

«Потолки цен могут оказать определенное негативное действие на российский экспорт в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Все, конечно, будет зависеть от числа государств, которые их поддержат, и от способности России и ее партнеров развернуть независимую от Запада морскую логистику нефтеперевозок. Однако в стратегической перспективе этот шаг скорее всего приведет к дроблению глобальных энергетических рынков, и формированию целых его сегментов, логистически независимых от Запада. То есть это лишь ускорит процесс разрушения контроля Запада над глобальными рынками», — отметила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:10 04.02.2023
В феврале планируются консультации военных экспертов РФ, Турции и Сирии - МИД РФ
0
186
14:00 04.02.2023
В Московском метро могут появиться поезда с беспилотным управлением
0
188
13:50 04.02.2023
На повестке дня в НАТО не стоит вопрос о присоединение Украины - МИД Франции
0
217
12:40 04.02.2023
В ФРГ допрашиваю украинских беженцев, собирая доказательства военных преступлений
0
484
12:30 04.02.2023
На территории Италии проходят подготовку украинские военные - СМИ
0
272
11:50 04.02.2023
Генпрокурор ФРГ заявил, что доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках» нет
0
319
11:15 04.02.2023
Швейцария одобрила поправки, упрощающие поставки оружия на Украину
0
329
11:10 04.02.2023
В США планируют законопроект мешающий сотрудничеству РФ и Ирана в атомной энергетике
0
343
09:40 04.02.2023
США намерено обостряют конфликт, поставляя на Украину все более мощное оружие - посол РФ
0
444
09:35 04.02.2023
Обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в ФРГ купил русский бизнесмен
0
503

Возврат к списку