Потолок цен на нефть из РФ приведет к дроблению глобальных энергетических рынков - эксперт

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение странами Запада потолков цен на российскую нефть и нефтепродукты приведут к дроблению глобальных энергетических рынков и в стратегической перспективе — к потере Западом контроля над ними. Об этом заявила в субботу ТАСС независимый бельгийский эксперт Таниа Хатими, комментируя решение ЕС и «группы семи» ввести потолок цен на российские нефтепродукты.



«Потолки цен могут оказать определенное негативное действие на российский экспорт в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Все, конечно, будет зависеть от числа государств, которые их поддержат, и от способности России и ее партнеров развернуть независимую от Запада морскую логистику нефтеперевозок. Однако в стратегической перспективе этот шаг скорее всего приведет к дроблению глобальных энергетических рынков, и формированию целых его сегментов, логистически независимых от Запада. То есть это лишь ускорит процесс разрушения контроля Запада над глобальными рынками», — отметила она.



