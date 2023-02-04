Саммит в Киеве пиар-акция, Украину не готовы принять в ЕС - эксперт
17:55 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вопрос об участии, о вступлении, о принятии Украины в Европейский союз никогда в истории не стоял в практическом плане. Это исключительно продукт пиар-деятельности Киева, который не имеет к реальности, как и многое, чем занимается Киев, никакого отношения. Этого явления не существует. И ЕС в максимально вежливых формах, чтобы американцы на них не рассердились, об этом постоянно упоминают», — сказал он.
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