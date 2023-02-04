Саммит в Киеве пиар-акция, Украину не готовы принять в ЕС - эксперт

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о вступлении Украины в Европейский союз так же далек от практической стадии, каким он был и до саммита ЕС — Украина, который стал лишь очередной пиар-акцией в угоду США. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.



«Вопрос об участии, о вступлении, о принятии Украины в Европейский союз никогда в истории не стоял в практическом плане. Это исключительно продукт пиар-деятельности Киева, который не имеет к реальности, как и многое, чем занимается Киев, никакого отношения. Этого явления не существует. И ЕС в максимально вежливых формах, чтобы американцы на них не рассердились, об этом постоянно упоминают», — сказал он.



