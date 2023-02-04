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НОВОСТИ

Из украинского плена освобождены 12 военнослужащих

19:10 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать военнослужащих из Луганской Народной Республики (ЛНР) освобождены из украинского плена. Об этом ТАСС в субботу сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Сегодня в ходе очередного обмена с украинской стороной были освобождены 63 российских военнослужащих. 12 — наши земляки, бойцы Луганской Народной Республики», — сказала она.

По ее словам, военные из республики сейчас находятся в другом субъекте РФ, где им оказывается первичная медицинская и психологическая помощь. «После получения необходимой психологической и медицинской помощи наши военнослужащие вернутся в республику, мы привезем их домой», — отметила Сердюкова.


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