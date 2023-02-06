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НОВОСТИ

В Турции после землетрясения произошел взрыв на газопроводе

11:05 06.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На юге Турции произошёл взрыв на газопроводе. Инцидент был зафиксирован в провинции Хатай сразу после землетрясения.

По информации агентства IHA, огонь охватил нитку трубопровода в районе населённого пункта Топбогазы. Экстренные службы выявили по меньшей мере два очага возгорания, расстояние между ними составляет около 3 километров.

Сообщения о подземных толчках в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции поступили в 04:17 мск. Эпицентр находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше одного миллиона человек. Глава МВД страны Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в республике.

Согласно последним данным, жертвами землетрясения стали 76 человек в Турции и 237 человек в Сирии. В списке пострадавших около одной тысячи человек.  Говорит Москва

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