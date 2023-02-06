Сложно представить инспекции США в РФ, когда они участвуют в конфликте на Украине — Рябков
12:05 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложно представить офицеров США, осматривающих военные объекты РФ, когда они являются представителями стороны конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Ситуация с инспекциями рассматривается нами в том же контексте, что и вопрос проведения сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ — прим. ТАСС). Сложно представить себе офицеров американских вооруженных сил, которые инспектируют военные объекты РФ», — сказал он в понедельник журналистам. «Соответственно, будучи представителями стороны в конфликте, оказываются в глубине нашей территории с целями, пусть и заявленными как необходимость проверки положений договора ДСНВ», — добавил Рябков.
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