Сложно представить инспекции США в РФ, когда они участвуют в конфликте на Украине — Рябков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сложно представить офицеров США, осматривающих военные объекты РФ, когда они являются представителями стороны конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ситуация с инспекциями рассматривается нами в том же контексте, что и вопрос проведения сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ — прим. ТАСС). Сложно представить себе офицеров американских вооруженных сил, которые инспектируют военные объекты РФ», — сказал он в понедельник журналистам. «Соответственно, будучи представителями стороны в конфликте, оказываются в глубине нашей территории с целями, пусть и заявленными как необходимость проверки положений договора ДСНВ», — добавил Рябков.