Министр обороны Канады сообщила о прибытии в Польшу первого канадского Leopard для Украины

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый канадский танк Leopard 2 («Леопард-2») для Украины прибыл в Польшу. Об этом сообщила в понедельник министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

«Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать Вооруженные силы Украины использовать эту технику», — написала она на своей странице в «Твиттере».