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ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наемников - Гагин

09:00 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Об этом в понедельник ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов", - сказал советник.

Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят и некоторые военнопленные, которые были задержаны под Угледаром в последние несколько дней.

В январе сообщалось, что на горловском направлении силовики ДНР фиксируют в радиопереговорах перепалки между украинскими солдатами и польскими наемниками.

В ноябре 2022 года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия, которые иногда вытекают в драки и даже перестрелки.

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