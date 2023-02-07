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На Украине возможен «сценарий двух Корей» - Арестович

10:32 07.02.2023 Источник: РБК

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил «сценария двух Корей» после завершения боевых действий в стране, пишет издание «Страна.ua».

Выход из конфликта может не оправдать ожиданий украинцев не потому, что «коварные американцы не дают оружие или затягивают», а потому, что «для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории», чего у Киева нет и в ближайший год не будет, пояснил экс-советник. Западу остается «создавать Южную Корею с гарантиями», полагает он.  РБК

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