На Украине возможен «сценарий двух Корей» - Арестович
10:32 07.02.2023 Источник: РБК
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил «сценария двух Корей» после завершения боевых действий в стране, пишет издание «Страна.ua».
Выход из конфликта может не оправдать ожиданий украинцев не потому, что «коварные американцы не дают оружие или затягивают», а потому, что «для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории», чего у Киева нет и в ближайший год не будет, пояснил экс-советник. Западу остается «создавать Южную Корею с гарантиями», полагает он. РБК
НОВОСТИ
- 10:20 07.02.2023
- Писатель Салман Рушди заявил, что восстановился от травм после нападения на него в США
- 10:05 07.02.2023
- Байден заявил, что против поставок Киеву F-16, поскольку следует «оставить их» в США
- 10:00 07.02.2023
- Ультраправые проводят акции у посольства РФ в Токио по случаю Дня северных территорий
- 09:32 07.02.2023
- Премьер Новой Зеландии подтвердил, что страна не будет участвовать в партнерстве AUKUS
- 09:20 07.02.2023
- Кадыров заявил о намерении «демилитаризовать» Польшу
- 09:05 07.02.2023
- Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 2 370
- 09:00 07.02.2023
- ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наемников - Гагин
- 22:40 06.02.2023
- Вероятность достижения мира на Украине снижается — Гутерриш
- 22:00 06.02.2023
- В результате землетрясения в Турции погибло более 1600 человек
- 21:20 06.02.2023
- США не планируют возвращать КНР обломки сбитого аэростата, намерены изучать их — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать