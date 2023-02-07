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Медведев назвал «хотелками» разговоры в Киеве про «корейский сценарий» для Украины

13:05 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал заявления из Киева про якобы готовность Запада разделить Украину «по корейскому сценарию» первым шагом к признанию сложившихся территориальных реалий.

«Понятно, что разговоры про „корейский сценарий“ — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями», — написал политик во вторник в своем телеграм-канале. Он назвал такие рассуждения «тезисом для внутреннего использования, не более».

По слова Медведева, «примечательно здесь другое». «В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — указал он.

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