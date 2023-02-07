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Нужно доработать и скорее внести законопроект о порядке въезда иностранцев — Медведев

15:00 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал доработать и поскорее внести в Госдуму законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев в Россию.

«В начале обратимся к подготовке к внесению в Государственную думу проекта федерального закона, который регулирует порядок въезда, выезда и пребывания иностранцев, — сказал он во вторник на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. — Самое важное — окончательно доработать сам документ, согласовать позиции всех профильных ведомств и поскорее внести его в Государственную думу».

Как только закон будет принят и реально заработает, «станет возможна реализация целого ряда важнейших государственных программ в миграционной сфере, которые в настоящий момент не могут полноценно реализовываться», пояснил Медведев.

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