ВС РФ уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили более 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“, нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — заявил Конашенков.

По его словам, ВС РФ уничтожили «свыше 100 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля».