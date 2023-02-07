ВС РФ уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении — МО РФ
17:00 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили более 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“, нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — заявил Конашенков.
По его словам, ВС РФ уничтожили «свыше 100 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля».
НОВОСТИ
- 18:00 07.02.2023
- Из-за утечки информации о возможном визите Зеленского в ЕС произошел скандал - СМИ
- 17:32 07.02.2023
- Дела лидеров ОПГ хотят рассматривать без присяжных
- 17:12 07.02.2023
- Боррель не скрывает расистской сущности своего видения мира — Лавров
- 17:04 07.02.2023
- В мобильном приложении Сбера можно увидеть красоты России с высоты птичьего полета
- 16:32 07.02.2023
- Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела РФ — источник
- 16:12 07.02.2023
- Сотрудничество Франции и Мали не отвечало чаяниям малийского народа — глава МИД Мали
- 16:00 07.02.2023
- Новым председателем Консервативной партии Великобритании стал бывший министр торговли Грег Хэндс
- 15:32 07.02.2023
- Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года
- 15:12 07.02.2023
- В США считают, что Украина должна отказаться от идеи возвращения территорий — WP
- 15:00 07.02.2023
- Нужно доработать и скорее внести законопроект о порядке въезда иностранцев — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать