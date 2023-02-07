Боррель не скрывает расистской сущности своего видения мира — Лавров
17:12 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на комментарий Борреля, который раскритиковал визиты российского министра в страны Африки.
Ранее глава европейской дипломатии назвал Мали и Эритрею «легкими странами» для России и обвинил Москву в распространении лжи на Африканском континенте. «Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира», — отреагировал Лавров на эти высказывания во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.
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