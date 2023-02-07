0
0
156
НОВОСТИ

Боррель не скрывает расистской сущности своего видения мира — Лавров

17:12 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он ответил на комментарий Борреля, который раскритиковал визиты российского министра в страны Африки.

Ранее глава европейской дипломатии назвал Мали и Эритрею «легкими странами» для России и обвинил Москву в распространении лжи на Африканском континенте. «Это говорит человек, который не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира», — отреагировал Лавров на эти высказывания во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 07.02.2023
Из-за утечки информации о возможном визите Зеленского в ЕС произошел скандал - СМИ
0
59
17:32 07.02.2023
Дела лидеров ОПГ хотят рассматривать без присяжных
0
112
17:04 07.02.2023
В мобильном приложении Сбера можно увидеть красоты России с высоты птичьего полета
0
137
17:00 07.02.2023
ВС РФ уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении — МО РФ
0
148
16:32 07.02.2023
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела РФ — источник
0
203
16:12 07.02.2023
Сотрудничество Франции и Мали не отвечало чаяниям малийского народа — глава МИД Мали
0
194
16:00 07.02.2023
Новым председателем Консервативной партии Великобритании стал бывший министр торговли Грег Хэндс
0
216
15:32 07.02.2023
Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года
0
272
15:12 07.02.2023
В США считают, что Украина должна отказаться от идеи возвращения территорий — WP
0
298
15:00 07.02.2023
Нужно доработать и скорее внести законопроект о порядке въезда иностранцев — Медведев
0
285

Возврат к списку