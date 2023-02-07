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НОВОСТИ

В России предложили запретить рекламу способов избежать службы в армии

20:00 07.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России предложили запретить рекламу способов освобождения от службы в армии. Поправки в профильный закон считают нужным внести депутаты парламента Башкирии.

Спикер заксобрания республики Константин Толкачёв заявил, что сейчас есть много «агрессивной рекламы» услуг разных компаний, которые обещают оказать необходимое юридическое содействие, чтобы гражданин избежал призыва на законных условиях. Толкачёв напомнил, что уклонение считается уголовным преступлением. Свою позицию депутат изложил в соцсети.

Уточняется, что инициатива будет доработана и направлена в Госдуму.  Говорит Москва

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