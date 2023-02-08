Боррель ведет в отношении делегации МИД РФ в Африке «дипломатию преследования» — Захарова
11:00 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ведет «дипломатию преследования» в отношении делегации Министерства иностранных дел РФ в Африке. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
«Буквально по пятам, по каждому шагу Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки, но в первую очередь Боррель — мне кажется, это часть его работы — просто действительно преследуют российскую делегацию в информационном плане, да и потом уже в практическом», — сказала она.
Захарова также отметила, что российская сторона справляется с поставленными задачи во внешней политике без Евросоюза и обратила внимание на то, «с какой надменностью и ненавистью даются комментарии» Жозепа Борреля касаемо проходящих турне российской делегации.
Ранее глава европейской дипломатии назвал Мали и Эритрею «легкими странами» для России и обвинил Москву в распространении лжи на Африканском континенте.
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