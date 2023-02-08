США оказывают Киеву многомиллиардную помощь из-за страха за свою монополию — Медведчук
11:05 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США боятся потерять контроль над Украиной, поскольку смещение вектора Киева с проамериканского на какой-то другой может стать сигналом и для других стран, находящихся под влиянием Вашингтона. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук в статье для агентства «РИА Новости».
В свое время, подчеркивает он, распад СССР и всего социалистического блока в Европе дал США уникальный шанс на единоличное мировое лидерство. «Вашингтон пошел по принципу строительства суперимперии, где решения будут приниматься в США, а прочим „провинциям“ вменяемо беспрекословное подчинение. То есть, американцы будут думать, управлять, формировать тренды и моду, а прочий мир будет следовать указаниям и трудиться под бдительным оком американского менеджмента», — пояснил политик.
Однако в итоге, продолжил Медведчук, большинство стран, попавших в политическую и экономическую зависимость от США, многое потеряли: по ним ударяли экономические кризисы, некоторые погружались в гражданские войны и нищету. На постсоветском пространстве экономический потенциал стран также, как правило, не рос, а падал.
При этом, обращает внимание Медведчук, Россия за 30 лет после распада Советского Союза «из примерного ученика Вашингтона постепенно превращается в его антагониста». Украина же, напротив, «осталась самой верной проамериканскому курсу, что сделало ее, в конечном итоге, самой бедной страной в Европе», — указывает политик.
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