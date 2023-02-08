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Берлускони заявил, что не видит перспектив дипломатического решения конфликта на Украине

13:05 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины, отметив, что «не видит никакой перспективы дипломатического решения».

«Я очень обеспокоен, потому что не вижу на горизонте никакой перспективы дипломатического решения», — приводит его слова в среду агентство АНСА. По мнению 86-летнего политика, конфликт на Украине является «бессмысленной бойней, за которую Киев платит очень высокую цену в виде кровопролития и разрушений» и которая приводит в том числе к «рецессии и экономическому кризису».

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