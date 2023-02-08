Посевная кампания на Украине провалена — экс-премьер Азаров

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посевная кампания на Украине фактически провалена, так как у фермеров отсутствуют семена и топливо. Такое мнение высказал в среду бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Не задумываясь, киевский режим уничтожил посевную. На Украине наметились серьезные сложности с посевной кампанией. Отсутствуют семена и топливо. Фермеры в отчаянии — из-за зерновой сделки было вывезено практически все зерно (около 20 млн тонн), в том числе и посевное, к тому же резко подорожали удобрения. В 2023 г. украинские аграрии соберут урожай, который будет скромным не только в сравнении с рекордным 2021 г., но и с прошедшим 2022 г.», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, причины будущего неурожая сводятся к значительному сокращению посевных площадей, а также сложностям с экспортом продукции, что приводит к нехватке оборотных средств у фермеров.

«Потеря объемов производства продукции растениеводства в натуральных величин