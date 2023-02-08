России нужно за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, среди которых в том числе IT и промышленность, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год.

«За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции», — подчеркнул он.