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НОВОСТИ

России нужно за короткий срок вывести на новый уровень собственные технологии — Путин

16:32 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, среди которых в том числе IT и промышленность, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год.

«За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции», — подчеркнул он.

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