Генсек НАТО сообщил стоимость вооружений, которые страны НАТО отправили на Украину
22:15 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Союзники по НАТО уже предоставили Украине 120 млрд долларов, включая военную, гуманитарную и другие [виды помощи]», — сказал он.
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