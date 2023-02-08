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НОВОСТИ

Генсек НАТО сообщил стоимость вооружений, которые страны НАТО отправили на Украину

22:15 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО уже предоставили Украине военной, экономической, гуманитарной и других видов помощи на 120 млрд долларов. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

«Союзники по НАТО уже предоставили Украине 120 млрд долларов, включая военную, гуманитарную и другие [виды помощи]», — сказал он.

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