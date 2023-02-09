Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Об этом сообщил в четверг основатель организации Евгений Пригожин.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.