Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен — Пригожин
10:20 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Об этом сообщил в четверг основатель организации Евгений Пригожин.
«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
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