Проничева сменила Трегулову на посту гендиректора Третьяковской галереи

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначили Елену Проничеву. Она сменит на этой должности Зельфиру Трегулову, которая покидает пост в связи с завершением срока трудового контракта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры в четверг.

«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», — говорится в сообщении.