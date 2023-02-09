Проничева сменила Трегулову на посту гендиректора Третьяковской галереи
11:00 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначили Елену Проничеву. Она сменит на этой должности Зельфиру Трегулову, которая покидает пост в связи с завершением срока трудового контракта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры в четверг.
«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», — говорится в сообщении.
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