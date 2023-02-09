В Москве выявили 3 535 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 09.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 535 против 3 116 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 370 331 случай заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 10 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 991 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 812, до 3 169 925.
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