Сафронов уволен из Роскосмоса — госкорпорация

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иван Сафронов, осужденный на 22 года колонии за госизмену, уволен с должности советника генерального директора Роскосмоса в соответствии с приговором суда, который вступил в силу. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе госкорпорации.

«В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы», — отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, Сафронов оставался сотрудником госкорпорации с момента задержания, но зарплату не получал, так как в табеле учета рабочего времени проставлялись неявки.