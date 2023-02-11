Венгрия задумалась о том. как строить отношения с РФ и Украиной
19:10 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть те, кто считает, что мир [на Украине] может быть достигнут только в случае победы одной из сторон и поэтому поставки вооружений и война должны продолжаться. Позиция Венгрии, которую разделяют Папа Римский Франциск и дипломатия Святого Престола, заключается в том, что сначала необходимо заключить соглашение о прекращении огня, а затем определить основные условия для заключения долгосрочного мира. Как глава государства, как христианка и как мать я выступаю за прекращение огня как можно скорее», — сказала Новак.
«Мы должны избежать дальнейшей эскалации конфликта, применения ядерного оружия, начала разрушительной третьей мировой войны, — подчеркнула президент. — И мы должны подумать о том, как будут развиваться наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе». «Запад и Восток не должны втягиваться в конфронтацию», — добавила она.
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