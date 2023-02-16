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НОВОСТИ

Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада — Bloomberg

11:05 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большее количество снарядов, чем могут произвести или получить от западных стран. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг.

По его данным, украинские военнослужащие используют ежедневно в среднем до 30 тыс. снарядов или почти 1 млн в месяц. «Это [истощение запасов оружия] становится проблемой [для Украины]», — сказал старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина использует боеприпасы «во много раз быстрее», чем западные страны могут их производить.

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