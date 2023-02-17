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НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2% ВВП — Силуанов

10:32 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году составит 2% ВВП, эти планы будут выдерживаться. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«По итогам года у нас план [дефицита бюджета] — 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться», — сказал Силуанов.

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