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НОВОСТИ

Белый дом будет приветствовать передачу другими странами истребителей Украине

22:30 17.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приветствовали бы решение своих союзников о передаче истребителей Украине. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать [Киеву], — сказал он. — Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители [Украине] <…>, мы будем приветствовать это».

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