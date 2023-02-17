Белый дом будет приветствовать передачу другими странами истребителей Украине

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приветствовали бы решение своих союзников о передаче истребителей Украине. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать [Киеву], — сказал он. — Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители [Украине] <…>, мы будем приветствовать это».