Более 20% новых сотрудников пришли в Сбер по реферальной программе
11:18 21.02.2023
В 2022 году Сбер принял более 20% новых сотрудников в рамках Реферальной программы – рекомендаций для рекрутмента от сотрудников банка.
Реферальная программа практикуется компанией уже более 5 лет. Как правило, банк получает рекомендации наиболее подходящих по профилю должности кандидатов, поскольку их дают сотрудники, которые разделяют ценности, знают корпоративную культуру, преимущества работы в Сбере, понимают структуру и цели компании и могут сами выбирать коллег, с которыми комфортно работать. Кандидаты, которые пришли в команду по рекомендации сотрудников, более лояльны к компании и к вакансии. Рефералы лучше и быстрее адаптируются в новой роли и, как правило, дольше работают в компании.
В рамках реферальной программы сотрудник может получить фиксированное вознаграждение за успешные рекомендации. Бонус выплачивается после того, как кандидат успешно отработал 3 месяца и продолжил свою карьеру в компании. Размер вознаграждения зависит от территории, где открыта вакансия, уровня должности и профессионального направления.
«Рефералы быстрее адаптируются в компании и остаются работать дольше, чем нанятые через рекрутинговые сайты или агентства в среднем, – отметила управляющий директор, начальник управления привлечения и развития талантов Сбербанка Анна Овчинникова. – Это хороший показатель для такой крупной компании как Сбер. Кроме того, реферальная программа позволяет сотрудникам участвовать в формировании команды и находить на рынке эффективных и замотивированных коллег».
Новости
- 12:34 21.02.2023
- Западу никогда не отмыться от позора после того, что он натворил в других странах — президент РФ
- 12:33 21.02.2023
- Западные элиты превратились в символ тотальной лжи, заявил Путин
- 12:32 21.02.2023
- Обещания Запада о стремлении к миру на Донбассе обернулись жестоким подлогом — Путин
- 12:29 21.02.2023
- Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить — Путин
- 12:26 21.02.2023
- РФ делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами — Путин
- 12:22 21.02.2023
- Путин назвал нынешнее время сложным и рубежным
- 12:05 21.02.2023
- В России выявили 11 277 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 21.02.2023
- Визит Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для РФ — Песков
- 11:32 21.02.2023
- В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу
- 11:20 21.02.2023
- Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать