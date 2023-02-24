У генсека НАТО нет доверия к Китаю, так как Пекин не смог осудить СВО

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не доверяет Китаю, так как он не осудил специальную военную операцию России на Украине. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине.

«Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить действия России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией», — сказал Столтенберг.