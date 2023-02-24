Китайские компании попали под санкции США в связи с конфликтом на Украине

14:35 Источник: Интерфакс

Минторг США вводит запрет для 90 компаний из России, Китая и других стран на приобретение ряда товаров, в том числе полупроводников, сообщает в пятницу Белый дом.

"Сегодня Минторг примет меры в области экспортного контроля, включив около 90 компаний из РФ, а также третьих стран, в том числе Китая, в список компаний, участвующих в уклонении от санкций и деятельности в поддержку российского оборонного сектора", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что внесенным в этот список компаниям запретят "приобретать такие товары, как полупроводники, произведенные либо в США, либо за их пределами, но с помощью определенных американских технологий или программного обеспечения".