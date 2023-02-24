Китайские компании попали под санкции США в связи с конфликтом на Украине
14:35 24.02.2023 Источник: Интерфакс
"Сегодня Минторг примет меры в области экспортного контроля, включив около 90 компаний из РФ, а также третьих стран, в том числе Китая, в список компаний, участвующих в уклонении от санкций и деятельности в поддержку российского оборонного сектора", - говорится в заявлении Белого дома.
Отмечается, что внесенным в этот список компаниям запретят "приобретать такие товары, как полупроводники, произведенные либо в США, либо за их пределами, но с помощью определенных американских технологий или программного обеспечения".
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