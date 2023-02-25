Сергей Собянин: Столичный кластер электромобилестроения объединил уже более 40 предприятий

18:27

Московский межотраслевой кластер электромобилестроения объединяет уже более несколько десятков научно-исследовательских и производственных предприятий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такие результаты достигнуты несмотря на то, что межотраслевой кластер отечественного электромобилестроения был создан только в 2022 году. «Он уже объединил больше 40 научно-исследовательских и производственных предприятий, которые разрабатывают и производят автомобили, микроэлектронику, композитные материалы и зарядные станции», - отметил Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, Москва активно переходит к использованию электротранспорта. «Это будущее с точки зрения как технологий, так и экологии. Поэтому спрос на продукцию для электромобилестроения растет», - уверен глава города. По его данным, например, компания Clean Power, производящая аккумуляторные батареи, в 2022 году выпустила их в три раза больше, чем в 2021-м.