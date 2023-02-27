Казахстан закрыл свое торговое представительство в России
13:20 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России. Об этом говорится в постановлении правительства республики «О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», опубликованном в понедельник на сайте online.zakon.kz.
«Ликвидировать государственное учреждение „Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации“ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в документе. Постановление вводится в действие со дня его подписания.
НОВОСТИ
- 13:32 27.02.2023
- Кремль обеспокоен ситуацией в Приднестровье — Песков
- 13:05 27.02.2023
- В Москве выявили 1 778 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 27.02.2023
- Швеция не сделала важных шагов в борьбе в терроризмом для вступления в НАТО — Чавушоглу
- 12:45 27.02.2023
- Сбер и Федеральная нотариальная палата запустили электронные доверенности
- 12:32 27.02.2023
- Китай не намерен терпеть угрозы США из-за обвинений в оказании военной помощи РФ — МИД
- 12:26 27.02.2023
- Мэр Собянин рассказал, какие поликлиники и больницы построят в Москве в 2023 году
- 12:20 27.02.2023
- Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ульяновске
- 12:05 27.02.2023
- Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка БРИКС на уровне «АА+»
- 12:00 27.02.2023
- В России выявили 9 580 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 27.02.2023
- ФСБ задержала в Севастополе агентов спецслужб Украины — наводчиков на военные объекты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать