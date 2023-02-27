Казахстан закрыл свое торговое представительство в России

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России. Об этом говорится в постановлении правительства республики «О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», опубликованном в понедельник на сайте online.zakon.kz.

«Ликвидировать государственное учреждение „Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации“ Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в документе. Постановление вводится в действие со дня его подписания.