Более 100 школьников вышли в финал Национальной технологической олимпиады по искусственному интеллекту

14:45

Фото предоставлено отделом информации Национальной технологической олимпиады

Стартовал финал совместного профиля «Искусственный интеллект» (ИИ) Национальной технологической олимпиады (НТО) и Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Sber AI оказали экспертную поддержку при подготовке задач профиля. В этом году соревнования пройдут на базе НИУ ВШЭ.

В сезоне олимпиады 2022-2023 учебного года профиль «Искусственный интеллект» стал самым популярным среди старшеклассников. В нем зарегистрировалось 6150 школьников из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. В финале, который пройдет с 27 февраля по 3 марта, примут участие более 100 человек из 27 регионов России и Казахстана.

В лидерах по числу финалистов такие регионы, как Санкт-Петербург, Москва, Удмуртия, Новосибирская и Московская области. В Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Брянской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Республике Алтай число участников многократно выросло по сравнению с прошлым годом.

В финальном испытании, подготовленном Sber AI, ребятам предстоит разработать алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Это одна из важных задач в направлении мультимодальных исследований. Ее решение позволит ускорить анализ видеоинформации, а также проводить эффективный поиск по видеопоследовательностям. Для отбора в заключительный этап участники должны были разработать классификатор видео по его содержанию, а затем создать модель по построению текстового описания видео на естественном языке. Командная работа над финальной задачей продлится три дня. Кроме того, участники пройдут индивидуальный предметный тур по математике и информатике.

Призеры и победители профиля получат ценные призы и преференции при поступлении в ведущие вузы России. По результатам профильного тура командам-победителям вручат приглашения на оплачиваемую стажировку в Сбер и компании-партнеры по направлению «Машинное обучение». Лучшие финалисты также будут приглашены в сообщество амбассадоров и менторскую программу, в которой опытные IT-специалисты помогают школьникам достигать поставленных целей в сфере ИИ.

Всего за четыре года проведения профиля в нем приняли участие 21 тыс. человек. В этом году призовой фонд профиля превышает 4 млн руб.

«Сбер принимает самое активное участие в поддержке и развитии школьников, которые планируют связать свою жизнь с миром науки и информационных технологий, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Четвертый год подряд профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады собирает лучших из лучших, в том числе из других стран. Финал профиля – одно из самых сложных, но и интересных направлений этой уникальной олимпиады. Он позволяет ребятам раскрыть свои способности и продемонстрировать нетривиальный подход к решению задач. Я уверен, что нас ждут решения высокой степени проработки, которые можно будет использовать на практике. Желаю финалистам удачи и будущих побед!»

«Ежегодно финалисты профиля «Искусственный интеллект» НТО добиваются больших результатов, им искренне рады в ведущих университетах страны и в крупных технологических компаниях. С окончанием соревнований по этому направлению олимпиады их история только начинается, перед ребятами открываются невероятные перспективы, – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов. – Система стажировок, которые ежегодно проходят в Сбере для финалистов с самыми высокими результатами, дает им возможность не просто начать путь в перспективной профессии, но и включаться в разработку технологических проектов, которые делают жизнь людей лучше».