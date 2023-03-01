В марте мир может ожидать мегаземлетрясение - сейсмологи

10:05 Источник: Российская газета

В сообщении, распространенном научным институтом SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где работает предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии Франк Хугербитс, говорится, что сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.

Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, причем их магнитуда составит 8,5 и выше.

Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Разрушительное землетрясение может произойти и на Курильских островах. РГ