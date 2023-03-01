Мэр Москвы Собянин: Вход в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней после ее запуска будет бесплатным
14:47 01.03.2023
Москвичи в течение нескольких дней смогут бесплатно войти на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, заявил столичный градоначальник. Новое кольцо метрополитена, объединяющее 70 км линий, 31 станцию и три электродепо, было полностью открыто сегодня в присутствии президента РФ Владимира Путина и мэра Сергея Собянина. По словам главы города, вход на станции будет бесплатным первые пять дней после полноценного запуска движения.
«Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», – сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее мэр назвал открытие движения по всей БКЛ историческим событием для метрополитена, транспортной системы мегаполиса и для всей Москвы. Президент РФ также поздравил москвичей с завершением масштабного строительства.
НОВОСТИ
- 14:32 01.03.2023
- Более 70 тыс. человек в Херсонской области уже получили российские паспорта — Сальдо
- 14:12 01.03.2023
- В небе над Киевской областью зафиксировали неопознанный объект
- 14:00 01.03.2023
- Пекин настроен на укрепление политического взаимодоверия с Минском — Си Цзиньпин
- 13:45 01.03.2023
- Исследование VS Robotics: роботы-операторы на 40% повысили свою эффективность
- 13:42 01.03.2023
- Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро
- 13:32 01.03.2023
- Рынок труда в РФ переживает серьезную трансформацию — Котяков
- 13:20 01.03.2023
- В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога
- 13:05 01.03.2023
- Польские пограничники 12 раз за месяц вытесняли беженцев в Белоруссию — погранкомитет
- 13:00 01.03.2023
- МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17% — Минтруд РФ
- 12:40 01.03.2023
- СберАналитика поможет российскому бизнесу упростить работу с данными
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать