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Мэр Москвы Собянин: Вход в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней после ее запуска будет бесплатным

14:47 01.03.2023

Москвичи в течение нескольких дней смогут бесплатно войти на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, заявил столичный градоначальник. Новое кольцо метрополитена, объединяющее 70 км линий, 31 станцию и три электродепо, было полностью открыто сегодня в присутствии президента РФ Владимира Путина и мэра Сергея Собянина. По словам главы города, вход на станции будет бесплатным первые пять дней после полноценного запуска движения.

«Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», – сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее мэр  назвал открытие движения по всей БКЛ историческим событием для метрополитена, транспортной системы мегаполиса и для всей Москвы. Президент РФ также поздравил москвичей с завершением масштабного строительства.

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