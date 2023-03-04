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НОВОСТИ

Для защиты границы Курская область получит дополнительные силы от Минобороны РФ

16:50 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны РФ для защиты государственной границы. Об этом в субботу сообщил по итогам оперативного совещания по реализации среднего уровня реагирования на территории региона губернатор Роман Старовойт.

«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ходе оперативного совещания с Министерством обороны РФ, ФСБ, погрануправлением, МВД, Росгвардией, другими федеральными и региональными органами власти обсуждалась текущая ситуация на государственной границе.

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