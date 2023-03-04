Собянин: Москвичи исполнили более 1000 желаний подопечных благотворительных фондов в рамках акции "Добрая елка"
18:04 04.03.2023
В ходе акции «Добрая елка» жители Москвы смогли исполнить более 1000 новогодних желаний подопечных благотворительных фондов. По словам мэра Сергея Собянина акция «Добрая елка» завершилась.
«Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет, - написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. - Они передали пожелания в фонды, а те, в свою очередь, разместили их на сайте акции и на городских елках. Любой человек мог выбрать адресата и сделать подарок».
Как рассказал глава города, например, удалось исполнить мечту ученика четвертого класса Ивана Кургина, желающего стать хирургом. Он был приглашен на экскурсию в университетскую больницу Первого Московский государственного медицинского университета имени Сеченова. Еще один мальчик, Арсений Степанов, который намерен серьезно заняться музыкой, получил в подарок синтезатор. А пенсионерка Галина Сахарова получила электронагреватель для дачи.
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