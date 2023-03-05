Президент Сербии подтвердил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.

«Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. <…> Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине», — сказал Вучич в воскресенье, обращаясь к журналистам из Катара, где он участвует в Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе. Трансляцию вел телеканал «Пинк».