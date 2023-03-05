Президент Сербии подтвердил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине
12:30 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. <…> Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине», — сказал Вучич в воскресенье, обращаясь к журналистам из Катара, где он участвует в Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе. Трансляцию вел телеканал «Пинк».
НОВОСТИ
- 12:30 05.03.2023
- Президент Сербии подтвердил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине
- 19:00 04.03.2023
- Румыния не давала согласие США на создание новой военной базы в дельте Дуная - заявление
- 20:47 03.03.2023
- США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл
- 19:21 03.03.2023
- МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию
- 16:17 03.03.2023
- В Енакиеве упал военный самолет — мэр
- 14:32 03.03.2023
- ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов — Рогов
- 12:05 03.03.2023
- Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
- 09:32 03.03.2023
- Евросоюз уже обучил 10 тыс. украинских военных — командующий тренировочной миссией
- 22:15 02.03.2023
- Идея о передаче данных Украине для ударов по РФ абсурдна - Пентагон
- 21:00 02.03.2023
- Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать